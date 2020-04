Færre slagpasienter ved OUS – sykehuset mistenker at koronafrykt er årsaken

innenriks

– Vi opplever en merkbar nedgang, både av pasienter med infarkter og TIA-pasienter. Jeg er redd for at det nå sitter noen hjemme med hjerneslag. Når de ikke får rett behandling så kan det medføre varige mén, sier enhetsleder Anne Marie Dahl for seksjon for hjerneslag på OUS.

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved OUS sier at det er alvorlig, og at nedgangstrenden gjenspeiles på en rekke andre fagområder.

– Vi ser så mye som en 25 prosent reduksjon i antall henvendelser, enten det gjelder elektivt eller akutt oppstått sykdom. Det synes vi er skummelt å tenke på, sier han.

Elektivt innebærer planlagt utredning, behandling eller innleggelse.

Bjørnbeth oppfordrer alle som mistenker at de kan ha slag eller andre type sykdommer, om å ta kontakt.

– De kan være helt trygge på at de får god hjelp når de kommer hit og at de ikke blir smittet av korona, understreker han.

