Oslo-politiet bekymret for uforsiktig omgang med ild i marka

Det er svært tørt i marka nå, og det er knyttet stor fare til bruk av ild og grill. Meteorologene har da også utstedt gult farevarsel både for torsdag, fredag og lørdag.

Torsdag var det stappfullt av biler på parkeringsplassene ved innfartsårene til Oslos populære naturområder, både i Østmarka og Nordmarka. Politiet er bekymret for kombinasjonen med økt tilstrømming av folk inn i skogen og svært tørr skogbunn.

– Både politiet og brannvesenet har torsdag fått en mengde henvendelser om uforsiktig omgang med ild, langt mer enn vi har kapasitet til å sjekke. Når flere velger å parkere slik at nødetatene får problemer med å komme fram, så er dette alvorlig, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Flere småbranner

Torsdag kom det meldinger om flere småbranner i og i nærheten av marka, og Oslo brann- og redningsetat sendte ut en anmodning om at folk må tenke seg om når de parkerer.

– Parkeringsplassene er fulle, og folk parkerer uten å tenke på at våre utrykningskjøretøy skal fram. De trenger minimum tre meter fri bredde på rette strekninger, og mer plass i kurver og svinger, heter det i en pressemelding fra etaten.

Politiet vil foreløpig ikke kalle inn ekstra styrker for å håndtere situasjonen.

– Vi foretar en løpende vurdering av situasjonen og om vi må foreta noen grep. Per nå har vi nok bemanning og beredskap til å takle dette, sier Gulbrandsen, som peker på at det fort kan oppstå en farlig situasjon hvis nødetatene ikke kommer seg fram.

– Det er ikke noe forbud om å ha åpen ild og tenne bål før 15. april, men om man bestemmer seg for å bruke ild, må man være seg særlig bevisst sitt ansvar, sier Gulbrandsen.

Det betyr at man må være helt sikker på at det er gode forhold der man skal tenne opp ild, at man tenker på ly og på vindretning og er godt forberedt.

Ekstrabusser

Også kollektivtransporten har problemer under det store presset med folk som vil ut i skogen. Til VG opplyser Ruter at de har satt inn ekstrabusser, men at de ikke ønsker å frakte så mange passasjerers om nå.

– Kollektivtrafikken er primært for dem som må reise til samfunnskritiske jobber. Påsketuren kan man ta i nærområdet, et sted man kan gå eller sykle til, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til avisen.

Han er også bekymret for at mange passasjerer ikke bryr seg om de smittevernrådene som er kommet, og går på busser som allerede er for fulle.

Gulbrandsen sier politiet også følger nøye med på at folk ute på tur følger de generelle rådene og anbefalingene fra helsemyndighetene,

– Alle har et spesielt ansvar i den situasjonen vi er i nå, understreker han.

Røde Kors: Godt koronavett

Frivillige i Oslo Røde Kors var skjærtorsdag til stede ved ni utfartsårer i Oslomarka. De kunne melde om stor trafikk, men god oppførsel.

– Folk oppfører seg bra og viser godt koronavett. Så fort man kommer inn i marka, er det mer enn nok plass, sier Elin Holmedal, daglig leder i Oslo Røde Kors.

