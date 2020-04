Google og Apple går sammen om smittesporing

innenriks

Google og Apple vil bruke Bluetooth-teknologi mellom mobiltelefoner for å begrense spredning av koronaviruset.

– Siden covid-19 kan bli spredt gjennom nærhet til rammede personer, har folkehelseorganisasjoner pekt på kontaktsporing som et nyttig verktøy for å hjelpe med å begrense spredningen, skriver Google i en pressemelding.

I mai vil begge selskapene gjøre det mulig å oppdage kontakt mellom iOS-enheter og Android-enheter gjennom apper fra helsemyndigheter.

Deretter vil de utvikle Bluetooth-teknologi som gjør det lettere å oppdage kontakt mellom enheter med forskjellige operativsystemer.

Selskapene sier personvern og sikkerhet er tatt høyde for i utviklingen av verktøyet til smarttelefoner.

– Personvern, gjennomsiktighet og samtykke er av største viktighet i dette arbeidet, skriver Google.

Dette markerer et sjelden samarbeid mellom de to teknologirivalene.

– Alle vi hos Apple og Google mener det aldri har vært et viktigere øyeblikk for å jobbe sammen for å løse et av verdens mest presserende problemer, heter det i pressemeldingen.

(©NTB)