Støre: – Vi må redde mennesker fra å gå til grunne

– Fellesskapet har nå stilt opp for å redde bedrifter fra å gå konkurs. Nå må vi også redde mennesker fra å gå til grunne, sier Støre til Dagsavisen.

Han vil ha på plass en folkehelsepakke som også etter koronakrisen skal sikre at ingen står alene.

Aps sosiale krisepakke innebærer blant annet et lettere tilgjengelig lavterskeltilbud innen skolehelsetjenesten, familievernkontor og dagtilbud til eldre. I tillegg mener Ap at frivillighetssektoren trenger et løft, og partiet foreslår blant annet full momskompensasjon og styrking av frivillighetssentralene.

– Det er viktig å følge opp enkeltmenneskene. Mye av dette må skje ved at kommunene settes i stand til å gjøre den jobben. Kommunene vil komme ut av dette med mange store oppgaver, og de må kompenseres økonomisk, sier Støre.

