De aller fleste positiv til FHIs kommende smitteapp

Smitteappen som FHI nå jobber med å utvikle, gir mobileieren varsel dersom man har vært mindre enn to meter fra en koronasmittet i over et kvarter.

I en undersøkelse Ipsos har gjennomført på internett i et representativt utvalg av befolkningen over 18 år den 8. og 9. april, svarer 64 prosent at de er svært eller ganske positive. 16 prosent er negative til at norske helsemyndigheter vil ta i bruk en slik app.

56 prosent svarer at det er sannsynlig at de vil laste ned appen og ta den i bruk.

Etter planen er appen klar over påske.

