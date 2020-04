Farevarsel: Storm på vei

innenriks

Det ventes snø og vanskelige kjøreforhold flere steder. I Nordland og Sør-Troms bes folk om å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

– Fra tidlig søndag kveld ventes det nordlig liten til full storm. Det betyr at man kan forvente vindkast på opp mot 35 meter per sekund på de mest utsatte områdene, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til NTB.

Meteorologisk institutt advarer om at løse gjenstander kan blåse av gårde, at broer kan bli stengt og at strømforsyningen kan bli påvirket for eksempel som følge av trær som knekker over strømledningene.

– Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen, heter det i farevarselet.

Granerød forteller at vinden vil minke utover mandagen, først i Nordland.

– Samtidig kommer det nordavind over store deler av landet. Vi får bygevær fra Vestlandet og nordover, med sludd og snøbyger i indre og høyereliggende strøk, forklarer meteorologen.

Sør for Stad blir det færre byger og skiftende skydekke. Sør- og Østlandet ligger i le for vinden, og får forholdsvis bra vær mandag. Søndagen starter ganske grått i denne delen av landet, med mulighet for tåke.

– Men det blir kanskje litt sol utover dagen. Det skal sprekke opp og bli bedre, sier Granerød.

(©NTB)