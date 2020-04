Uvær stenger fjelloverganger

innenriks

Søndag morgen ble E134 over Haukelifjell stengt på grunn av uvær, opplyser Vegtrafikksentralen sør på Twitter.

Også fylkesvei 53 Tyin-Årdal er stengt på grunn av uværet som råder, opplyser Vegtrafikksentralen vest. I vest er det også begrenset trafikk på riksvei 7 over Hardangervidda. Her er det stengt for alle kjøretøy under 7,5 tonn, mens tyngre kjøretøy får kjøre i kolonne over fjellet.

I nord var det også stengte veier som følge av uværet søndag, blant annet E6 over Saltfjellet, der det skulle gjøres en ny vurdering i 9-tiden. Uværet har også stengt fylkesvei 888 Bekkafjord-Hopseidet.

(©NTB)