Nesten alle har fått tilbake strømmen i Trøndelag

innenriks

– Det er om lag 250 kunder som fortsatt mangler strøm, sier kommunikasjonsrådgiver Ole Marius Ingvaldsen i Tensio til NTB.

Strømmen gikk søndag kveld og mandag morgen flere steder i Trøndelag, skriver Adresseavisen.

Strømbruddet var konsentrert i Skaun kommune, vest for Trondheim, der nesten 3.000 husstander manglet strøm. I tillegg skal det ha vært berørte i ytterligere fem kommuner. På det meste skal 6.000 husstander ha vært rammet.

– Tensio har registrert at det har skjedd et avbrudd i strømforsyningen i dette området. Vi beklager avbruddet, og våre montører er utsendt for å gjenopprette strømforsyningen så raskt som mulig, heter det på strømleverandørens hjemmeside.

Ifølge NRK ble det første strømbruddet meldt ved 21-tiden søndag kveld.

Kommunikasjonsrådgiver Ole Marius Ingvaldsen i Tensio sa søndag til Adresseavisen at strømbruddet sannsynligvis skyldtes uvær med sterke vindkast og mye snø.

