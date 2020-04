innenriks

– Komiteen ønsker at tildelingen av årets pris skal bidra til større oppmerksomhet om den faglige situasjonen i Chile. Den skal være et bidrag til å styrke fagbevegelsens kamp for arbeidstakernes rettigheter i landet, opplyses det i en pressemelding.

Arthur Svensson-prisen er en internasjonal pris opprettet av LO-forbundet Industri Energi.

Vinneren mottar 500.000 kroner.

