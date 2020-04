Veteranfamilier kan få flere kompensasjonsordninger

innenriks

Veteranmeldingen ble lagt fram onsdag, ti år etter den forrige stortingsmeldingen om veteraner.

Det foreslås blant annet kompensasjon for foreldrepermisjon dersom personell i internasjonale operasjoner ikke får tatt ut sin mødre- eller fedrekvote som følge av tjenesten.

Ivareta familier og barn

I tillegg foreslås det lønnskompensasjon for hjemmedager med sykt barn, dersom forelderen som er ute i internasjonale operasjoner, ikke får tatt ut sine dager på grunn av tjenesten.

Det er om lag 39.000 veteraner i Norge som har vært i internasjonale operasjoner siden 1978.

Regjeringen har i stortingsmeldingen pekt ut flere områder det skal jobbes videre med de neste årene. Blant de viktigste feltene er ivaretakelse av familier og barn og forebygging for å redusere risikoen for negative konsekvenser av tjeneste.

Forskning på psykisk helse

Regjeringen vil oppfordre flere kommuner til å opprette, utvikle og ta i bruk kommunale veteranplaner. I 2019 hadde 53 kommuner en kommunal veteranplan og over 70 kommuner var i gang med å lage en.

I tillegg vil regjeringen sørge for at det igangsettes ny forskning om veteraner, særlig for å få mer kunnskap om psykisk helse blant ulike veterangrupper, og om hvordan parforhold og familier påvirkes av tjeneste i internasjonale operasjoner.

Den nye veteranmeldingen ble kunngjort i juli 2019.

– Oppfølgingen av personell etter endt tjeneste i internasjonale operasjoner og deres familier er et bredt samfunnsansvar som berører flere sektorer og departementer. Det er et ansvar regjeringen tar på største alvor, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i den forbindelse.

