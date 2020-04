Bergensbanen åpnet igjen ved midnatt

innenriks

Bergensbanen ble stengt etter at et godstog sporet av 00.37 natt til onsdag på vei vestover. Bane Nor meldte onsdag kveld at svært dårlig vær på fjellet forsinket feilretting og åpning mellom Haugastøl og Finse. Banen skulle vært åpnet klokka 19, men de dårlige forholdene forsinket kraftig.

– Vi åpnet igjen ved midnatt. Det går jo ikke noe persontog nå, men det er jo viktig for godstrafikken at vi får åpnet igjen, pressevakt Olav Nordli til NTB.

Ingen personer ble skadd da toget sporet av med én aksling på lokomotivet like vest for Gråskallen tunnel, som ligger om lag 12 kilometer øst for Finse.

Godstoget som sporet av er trukket vestover, og et arbeidstog som kjørte seg fast under berging onsdag, har også kommet løs fra snøen.

Vy har kjørt busser mens togstrekningen har vært stengt.

