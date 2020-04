Listhaug ber regjeringen om oljestøtte

innenriks

Den tidligere olje- og energiministeren sier til Klassekampen at hun stiller seg bak kravet fra bransjens arbeidsgivere og fagforeninger fra før påske: en foreløpig endring av skattereglene i næringen. Det innebærer at selskapene får trukket investeringskostnadene fra på skatten året investeringene ble gjort, i stedet for over seks år. Dette for å frigi kapital.

– Det koster ikke mer, men staten tar sin del av kostnadene tidligere. Det vil fristille penger i selskapene som investerer på norsk sokkel, så de kan gjøre investeringene tidligere. Det betyr at underleverandørene får jobb, sier Sylvi Listhaug.

Regjeringen skal komme med tiltakene i en sak til Stortinget før de legger fram revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

– Jeg håper de kommer med en sak til Stortinget så kjapt som mulig, så vi kan begynne å jobbe med den, sier Listhaug.

