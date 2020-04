innenriks

Tallene avisen har hentet inn fra norske helseforetak viser at minst 252.338 pasientavtaler er blitt utsatt siden 1. mars.

Utsettelsene skyldes enten at helseforetakene selv har utsatt avtalen, at pasienten har utsatt eller at pasienten har vært syk.

Nå som smittesituasjonen gradvis ser ut til å bli mindre alvorlig, vil arbeidet med å få gjennomført alle avtalene begynne.

Flere helseforetak har endret avtaler fra fysisk oppmøte til å gjennomføre møter via telefon eller video.

