Venstre-politiker vil ikke laste ned Smittestopp-appen

Schytz, som er regjeringspartiet Venstres justispolitiske talsperson, er kritisk til arbeidet med smittesporingsappen. Hun mener at appen burde ha hatt en åpen kildekode, slik at sikkerhetsmiljøer kontinuerlig kan bidra til å tette hull og øke datasikkerheten.

Det er viktig at sikkerheten er godt nok ivaretatt i appen for å opprettholde nordmenns tillit til myndighetene, tror hun.

– Om for det eksempel skjer et sikkerhetsbrudd, og dataene kommer på avveie eller dataene fra dette ender opp i en app eller program om noen måneder, ville det vært svært negativt for den tilliten, sier Venstre-politikeren.

Hun mener likevel det er positivt at norske myndigheter jobber med å finne bedre løsninger for smittesporing, at intensjonen med appen er veldig god, og at det er bra at det er frivillig å laste ned appen.

