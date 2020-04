Bransjestandarden for fysioterapeuter ikke klar

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) sier til kanalen at årsaken til at veilederen først kommer samme dagen som terapeutene i teorien skulle kunne gå tilbake på jobb, er at myndighetene har vært travelt opptatt med barnehage- og skoleveilederne.

– Veilederen kommer på mandag, og så vil det være sånn at de kan åpne på det tidspunktet de opplever at de kan følge standarden. Blir det ikke på mandag, må de vente til de klarer det, sier han.

Fysioterapiforbundet reagerer på at de ikke har blitt varslet om dette tidligere, og forbundsleder Gerty Lund sier at deres medlemmer har mange spørsmål.

– Når må jeg bruke munnbind, hvilke pasienter kan jeg behandle, hva med pasienter som ikke har et godt immunforsvar, sier hun til NRK at er blant medlemmenes spørsmål.

(©NTB)