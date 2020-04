Kraftig økning i import av medisiner

innenriks

I uke 12, 13 og 14 ble det importert medisiner og farmasøytiske produkter for rundt 590 millioner kroner per uke, noe som er nesten 150 millioner mer enn i tilsvarende uker i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Importen av medisiner i uke 15 – selve påskeuka – sank også i år, men er likevel betraktelig høyere enn snittet for ukene forut for påsken i 2019.

Den ukentlige statistikken over totalimporten av varer i påskeuka, viser at importverdien gikk ned med over en tredel fra uka før. Samtidig var importnivået 11 prosent høyere enn i påskeuka i fjor. Sterkest fall hadde importen av maskiner og transportmidler.

Eksportverdien gikk ned med nesten 30 prosent fra uke 14 til 15. Lavere eksport av fisk, maskiner, kjemiske produkter og raffinerte petroleumsprodukter trakk totalen ned. Likevel var eksporten 22 prosent høyere sammenlignet med påskeuka i fjor.

