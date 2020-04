Norges Bank dekker Yngve Slyngstads seminarkostnader

innenriks

Det skriver de i en pressemelding.

I pressemeldingen omtaler Norges Bank Slyngstads deltakelse på seminaret Back to University, som ble arrangert av Nicolai Tangen. Slyngstad deltok på et internt seminar i Norges Bank i New York, før han tok toget til Philadelphia for å delta på Back to University.

Norges Bank dekket flyet til USA, samt togbilletten til Philadelphia, men opphold på konferansehotellet, middag og flyet hjem til Norge ble dekket av arrangør.

«Det er første gang Yngve Slyngstad som leder av fondet ikke har reist med rutefly dekket av Norges Bank, og han sier selv at dette var uheldig,» heter det fra banken.

