Norwegian-sjefen: Dette har vært en ekstremt tung beslutning

innenriks

På en pressekonferanse mandag ettermiddag kommenterte konsernsjefen Jacob Schram konkursen i fire bemanningsselskaper som Norwegian har brukt til å ansette piloter og kabinpersonale i Sverige og Danmark.

1.571 piloter og 3.134 kabinansatte i Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia og USA rammes. De rundt 700 pilotene og 1.300 kabinansatte med base i Norge, Frankrike og Italia berøres ikke.

– Dette har vært en ekstremt tung beslutning. Jeg vil beklage på det sterkeste overfor medarbeiderne som blir berørt, sa Schram.

Han trakk fram at koronasituasjonen har ført til så godt som full stopp for selskapets flygninger, og at det var helt nødvendig å kutte kostnader så fort som mulig.

Håper å åpne igjen

Norwegians selskap som eier flyene og rettigheter til ruter i Sverige, blir ikke berørt, og Schram åpner for å kunne starte opp igjen der. Det kan først skje når reiserestriksjonene mellom landene er fjernet og folk begynner å fly igjen.

Han understreker også at det må skje skrittvis, og tilføyer at de ser på Norden som sitt kjernemarked.

Schram sier han har vært i kontakt med regjeringene både i Sverige og Danmark og bedt om hjelp til å håndtere situasjonen.

– Vi ønsker å bli likebehandlet med konkurrenten SAS, sier han.

Selv om den svenske og danske staten er medeiere i SAS, mener Norwegian-sjefen at de burde kvalifisere til statlig støtte slik at de kan konkurrere på like vilkår.

Han viste også til ulike permitteringsregler i Norge og de to andre nordiske landene som han mener har gjort det lettere å håndtere krisen i den norske delen av selskapet.

Vil ha lånegarantier

Norwegian skal ha ekstraordinær generalforsamling 4. mai. Selskapet jobber med å oppfylle vilkårene som må til for å utløse statlige lånegarantier i Norge. Norwegian kan få tilgang til opptil 3 milliarder kroner, men må blant annet få lettelser i rentene fra kreditorene og sikre seg bedre egenkapital.

Norwegian har foreslått å be långiverne om å bytte lån mot aksjer i selskapet.

(©NTB)