Faren i Kapp-saken ringte selv til politiet

Rettssaken mot faren startet i Gjøvik tingrett tirsdag.

15-årige Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. Han døde en snau måned senere.

Spilte av opptak

Som en del av innledningen til aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, ble telefonsamtalen mellom faren og politiets operasjonssentral spilt av.

– Ligger det en død gutt hjemme hos meg? spør faren på opptaket.

– Det var med overlegg, ikke noe tvil om det. Jeg vil melde meg inn selv, fortsetter faren.

Kort tid etter møtte han politiet og ble pågrepet.

Delvis straffskyld

Faren erkjente i retten straffskyld for selve drapet. I tillegg til å være tiltalt for drapet er faren tiltalt for seksuell omgang med sønnen, som var adoptert.

45-åringen erkjente straffskyld for noen, men ikke alle disse punktene.

Faren erkjente også straffskyld for frihetsberøvelse av kona gjennom å låse henne inne da hun skal ha prøvd å hindre drapet.

Da faren begynte sin forklaring rett før lunsj, tok han til tårene da han skulle beskrive sønnen. 45-åringen forklarte seg etter hvert om den seksuelle omgangen, som ifølge tiltalen skjedde både i hjemmet og på hytta.

Koronastengt for andre

Koronasituasjonen gjør at Gjøvik tinghus er stengt for andre enn partene. Derfor får ikke pressen adgang til å følge saken der, men kan se en nettoverføring med bilde og lyd fra rettssalen.

Dette førte til at starten på saken ble noe forsinket.

Det er satt av fire dager til behandlingen av saken.

