Enighet i bystyret om lokale tiltakspakker i Bergen

innenriks

Høyre, Arbeiderpartiet, FNB, MDG, SV, Senterpartiet, Rødt, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet ble tirsdag enige om et bredt forlik om tiltakspakkene under koronakrisen.

Bystyret bevilger 135 millioner kroner i tillegg til byrådets forslag på 210 millioner i tiltakspakken for lokalt næringsliv og 55 millioner til kultur og idrett for å avhjelpe situasjonen.

– Det er historisk at et bredt flertall i bystyret samler seg om en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen for et hardt rammet næringsliv, arbeidsliv, kulturliv og frivillighet i byen vår, sier Bergens ordfører Marte Mjøs Persen (Ap), som har ledet forhandlingene.

Forliket inneholder blant annet 25 millioner kroner til barn og familier i utsatte situasjoner og 50 millioner kroner til å sikre at skolene har kapasitet og ressurser til å foreta en kontrollert åpning.

Tiltakspakken vedtas i bystyret onsdag klokka 12.

