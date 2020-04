Helsedirektoratets råd for deg med pollenallergi

innenriks

– Virker medisinen er det god grunn til å tro at det ikke er korona, sier helsedirektør Bjørn Guldvog under myndighetenes daglige pressekonferanse om koronakrisen onsdag.

Om lag 1 million nordmenn har pollenallergi, og flere har uttrykt bekymring over at symptomene minner om korona og er redde for at de er smittet med viruset, ifølge Guldvog.

Han anbefaler allergikere å begynne med pollenmedisin to uker før sesongen starter. Dersom medisinen ikke virker mot symptomene, bør man ta kontakt med fastlegen for å eventuelt bli testet for koronaviruset.

– Har man alvorlige symptomer og medisinen ikke virker, kan det være lurt å ta en test, sa han.

(©NTB)