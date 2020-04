innenriks

– Det er dårlig is og det er et råk der. Så det er spor som tyder på at noen har falt uti. Vi søker både på land og på vann, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til NTB.

Hendelsen har skjedd ved Østre Buttentjønn i Hønefoss. Politiet meldte om saken klokka 19.07.

Mannen ble meldt savnet av sine pårørende. Han hadde en avtale i 15-tiden som han ikke møtte til.

– Pårørende reiste opp og fant bilen hans. Vi søker i området, sier operasjonslederen.

(©NTB)