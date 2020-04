innenriks

Det bekrefter byrådsleder Raymond Johansen (Ap) overfor NRK.

I løpet av mai vil det dermed bli mulig å ta seg en utepils i hovedstaden igjen.

Kommunen innførte skjenkeforbud for én måned siden etter at kontroller viste at flere steder ikke klarte å følge smittevernsreglene.

Johansen sa i forrige uke at kommunen trolig ville starte en gradvis åpning i løpet av mai, og bekreftelsen kommer i forkant av bystyremøtet senere onsdag.

