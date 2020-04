Pårørende og rekrutter skal gi FHI bedre smitteoversikt

innenriks

Så langt har man bare data på be­kreft­ede smittetilfeller og sykehusinnleggelser, skriver Bergens Tidende.

– Det utgjør bare toppen av isfjellet, og vi vet ikke hvem som gjennomgår infeksjonen uten å ha hatt symptomer, sier avdelingsdirektør Per Magnus i FHI til avisen.

Derfor skal nå 1.200 rekrutter i Forsvaret testes for både infeksjon og antistoffer mot viruset. I tillegg skal pårørende til smittede fra neste uke innlemmes i undersøkelsen. Og fra mai skal personer som allerede deltar i Den norske svineinfluensaundersøkelsen og Den norske mor, far og barn-undersøkelsen testes for infeksjon og antistoffer.

Målet er å spore smitten over tid, sier Magnus.

– Dette er viktig fordi vi er redde for at smitten skal blusse opp igjen, slik at man må reversere tiltak. Det er for eksempel kjedelig om man må stenge skoler og barnehager igjen, sier Magnus.

