Slik blir 17. mai-feiringen i Oslo

innenriks

Torsdag la Oslos 17. mai-komité fram planene for årets feiring. Det tradisjonelle barnetoget er som kjent avlyst i år, men komiteen håper likevel at årets feiring kan bli en nasjonaldag verdig.

– Det vanskeligste å kutte ut har vært barnetoget og arrangementene ute på skolene. Pølser, is og brus er jo så viktig på 17. mai, og årets feiring vil jo skje på en annen måte enn det vi er vant med, sier komitéleder Pia Farstad von Hall (H) til NTB.

– Folk skal selvsagt også spise pølser og drikke brus i år, men det blir jo hjemme, sier hun.

Korps i gatene og allsang hjemmefra

Komiteen oppfordrer folk til å holde seg innendørs og sier at de har forsøkt å tilrettelegge for at den tradisjonelle 17. mai-stemningen i år kommer hjem til folk isteden.

– Enten det skjer via TV-skjermen eller ved at skolekorps popper opp ute i gatene hos deg. Da håper vi du går ut og synger med, men passer på å følge smittevernsreglene, sier Farstad von Hall.

Korpsene får marsjere gjennom Oslos gater, men musikantene må ha to meters avstand. Klokken 13 salutteres det fra Akershus festning. Etter salutten inviteres hele Norge til å synge «Ja, vi elsker» sammen.

– Denne allsangen blir et viktig innslag denne dagen, der vi kan kjenne på fellesskapsfølelsen sammen med hele Norge. Salutten går jo da av på alle festningsanlegg over hele Norge, sier komitélederen.

Bil- og båtkortesjer

I tillegg til bekransning, flaggheising, taler fra elevene på skolene, korsang og pop-up-korps, vil det være båtkortesje på fjorden og veteranbiler i bydelene.

Skoleskipet Christian Radich vil delta i feiringen til sjøs, og havnepolitiet er involvert for å organisere dette. Båtkortesje på fjorden er noe nytt for Oslo i 17. mai-sammenheng, men særlig på Sørlandet er dette populært ved St. Hans-tider. Flere kommuner langs Oslofjorden planlegger lignende 17. mai-feiring på sjøen i år.

Leikarringen i BUL dukker også opp, og Kirken og andre trossamfunn lager digitale innslag i egen regi. Årets festkonsert vil presentere flere elevtalenter fra Osloskolen, med gjesteartist Hkeem som kan følges på nett.

Kanskje kommer kongen

Kongefamilien pleier tradisjonen tro å vinke til barnetoget som passerer Slottsplassen. Det blir ikke noe barnetog i år, men 17. mai-komiteen håper likevel at kongen og kongefamilien deltar i feiringen på et annet vis.

– Kongen vil nok være med på 17. mai i en eller annen form. Kongen er jo kjempeviktig, og vi er heldige i Norge som har en sånn flott konge. Så gjenstår det å se hvordan det blir, sier Farstad von Hall til NTB.

Kongehuset har ennå ikke sluppet det offisielle programmet til kongefamilien for årets 17. mai-feiring.

– Det vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved kongehuset til NTB.

(©NTB)