Nye hurtigtester for koronaviruset er klare til bruk

Flere hurtigtester har i en måneds tid vært prøvd ut hos Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus), skriver Bergens Tidende.

Studien bekrefter at de undersøkte hurtigtestene ikke kan brukes til å utelukke infeksjon, men trolig kan noen av testene brukes for å påvise at man har hatt covid-19.

FHI-overlege Anne-Marte Bakken Kran mener testene kan ha en nytteverdi for å avklare om man har hatt sykdommen eller ikke, og at mange legekontorer kommer til å tilby disse til sine pasienter.

