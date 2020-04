Oljeministeren: – Vi legger til rette for verdiskapning

innenriks

– Tilgangen til nye leteområder er grunnleggende for å opprettholde verdiskapning og arbeidsplasser, sa Bru da regjeringen la fram sin plan for hvor den såkalte iskanten skal ligge.

Den politisk betente saken handler i praksis om hvor langt nord det kan åpnes for boring etter olje og gass, og regjeringen sier nå at de flytter grensen sørover og dermed innskrenker området for oljevirksomhet.

Men, kilder Dagens Næringsliv har snakket med, sier at kompromisset betyr at iskanten i praksis blir ganske lik som nå, selv om den går noe sørover: Oljeaktiviteten i Barentshavet blir som i dag.

Bru understreker at formålet med den nye planen også er å legge til rette for verdiskapning i tillegg til å ivareta naturmangfoldet.

– Som olje- og energiminister er jeg opptatt av å sikre forutsigbare rammevilkår for Norges største og viktigste næring, sier hun.

Bru understreker at det er snakk om 200.000 arbeidsplasser over hele landet i næringen.

(©NTB)