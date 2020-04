15 boliger evakuert etter brann i Vardø sentrum

innenriks

Brannen startet i en ubebodd egnerbu i Strandgata i sentrum av Vardø og ble meldt like før klokken 3.

– Brannvesenet har begynt på få kontroll, men det er veldig mye røyk. Folk fra bygg i nærheten blir evakuert, og det er fare for spredning til flere småbygg i nærheten og til kaien, sier fungerende vaktleder Stian Labahå ved 110-sentralen i Hammerfest til NTB.

Han sier at et nærliggende bygg også tok fyr, men at den brannen er slukket med hjelp fra brannmannskaper fra Avinor som brukte skumvann.

Politiet ber beboere i nærheten om å lukke vinduer, dører og ventiler og om å være bevisst på røyken.

– Det er en sterk nordvestlig vind som går opp fra kaia og opp mot bebyggelsen. Politiet varsler og evakuerer nå folk som blir utsatt for røyken, sier operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen i politiet i Finnmark.

Han sier at et tankanlegg i nærheten foreløpig ikke er truet fordi vinden blåser bort fra anlegget.

