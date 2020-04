Rapport gir grønt lys til enkelte hurtigtester

innenriks

Testene bruker en blodprøve til å gi svar innen 10-15 minutter på om du har hatt koronasmitte eller ikke. Tre hurtigtester, to amerikanske og en kinesisk, skiller seg positivt ut i undersøkelsen, skriver Aftenposten.

– Hvis disse testene brukes riktig, tenker vi at de kan være gode og et mulig supplement til dagens testmetoder. En hurtigtest kan for eksempel være nyttig hvis man lurer på om forkjølelsen man hadde i vinter, var covid-19 eller ikke, sier overlege Mette C. Tollånes ved Noklus.

Hun understreker at ingen av testene er perfekte og ikke kan utelukke koronaviruset helt sikkert.

(©NTB)