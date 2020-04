Oljemessen i Stavanger avlyst i år

innenriks

Messen skulle vært arrangert mellom 31. august og 3. september, men blir nå avlyst, skriver E24.

Den fire dager lange oljemessen samler om lag 70.000 mennesker fra over 100 land. Messen er også et utstillingsvindu for over 1.200 selskaper.

– Dette er første gang i den 46 år lange historien til messen at vi er tvunget til å avlyse. ONS er viktig for mange, men helse og sikkerhet må komme først, sier leder for ONS Leif Johan Sevland i en uttalelse.

ONS prøver nå å gjøre deler av programmet digitalt, opplyser han.

