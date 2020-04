Utdanningsforbundet advarer mot at vaskejobben blir overlatt til lærerne

innenriks

– Jeg sier ikke at lærere ikke skal kunne ta i en vaskeklut. Men lærerne kan ikke ta hovedansvaret for renholdet på skolene, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til VG.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder som sier at renhold bør forsterkes. Det er særlig toaletter, dørhåndtak, trappegelendre, sportsutstyr, leker og andre gjenstander som hyppig berøres som bør vaskes ofte.

Handal sier noen kommuner har prøvd å legge ansvaret for det forsterkede renholdet over på lærerne.

– Vi har fått noen bekymringsmeldinger knyttet til denne problematikken. Nå er det slik at renhold, i likhet med undervisning, er et fag. Lærere har ikke den nødvendige kompetansen, sier han og legger til at de er i dialog med kommunene om saken.

Det er de fire nederste trinnene på barneskolen som starter på skolen mandag. I tillegg åpner skolefritidsordningene SFO og AKS.

