Røde Kors: La elevene få snakke om koronalivet

innenriks

– Når barna nå får en mer normalisert hverdag, må de også få hjelp til å bearbeide de erfaringene de har hatt, sier John Harald Bondevik, som er seniorrådgiver for skole og frivillighet i Røde Kors.

Organisasjonen tilbyr i anledning skoleoppstarten mandag norske lærere et program med øvelser basert på erfaring med psykososial støtte i ulike former for krisesituasjoner. Røde Kors mener det kan være behov for å få luftet tanker om en unormal hverdag, avskåret fra venner og kjente holdepunkter. Det har vært både positive og negative opplevelser.

En spørreundersøkelse gjennomført av Opinion for Røde Kors viser at én av ti foreldre sier de har barn som gruer seg til å begynne på skolen igjen etter nedstengningen for snart seks uker siden. Det er ikke så mange flere enn det er som normalt gruer seg til å gå på skolen.

Videre oppgir en tredel av foreldrene økt stressnivå i familien i perioden skolen har vært stengt, der mange har jobbet hjemmefra eller stått uten jobb. En like stor andel sier de ikke har klart å følge opp hjemmeundervisningen godt nok.

– Samtidig har mange barn satt pris på ekstra tid med de voksne hjemme og hatt det mye gøy. Det er også lov – og ingen må ha dårlig samvittighet for det, sier Bondevik.

