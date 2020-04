101 straffesaker registrert knyttet til korona og nye regler

innenriks

Det viser en oversikt fra direktoratet, som har sett gjennom lovbrudd mellom 9. mars og 12. april, ifølge Bergens Tidende. Koronasituasjonen kan ses på som utløsende faktor i 101 straffesaker.

46 av sakene er brudd på karantene, isolasjon og opphold på fritidseiendom, og dermed brudd på spesiallover som ble innført etter at pandemien brøt ut. Her er det flere som har dratt på fest, på hytta eller folk som har søkt kontakt med andre selv om de skulle ha vært i isolasjon etter å ha vært smittet.

14 av sakene omhandler trusler. En mann i Oslo ble for eksempel tiltalt for vold og trusler mot offentlig tjenestemann etter å ha spyttet på politibetjenter, samtidig som han ropte «korona». I Oslo tingrett ble han dømt til 75 dagers fengsel etter å ha fått saken behandlet i hurtigdomstolen.

Åtte saker gjelder hensynsløs atferd. For eksempel fikk to personer i Innlandet politidistrikt fikk hver sin bot på 20.000 kroner for å ha spyttet på eller hostet mot andre personer.

(©NTB)