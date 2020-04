innenriks

Ifølge VG ankom Holden politistasjonen ved 12.15-tiden tirsdag.

– Jeg ble i morges varslet av politiet om situasjonen og at Hagen ønsket meg som forsvarer, sier han til avisa.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før han har snakket med Hagen.

Holden forteller at han har vurdert den advokatetiske siden av det å skifte rolle – fra bistandsadvokat til forsvarer – og kommet til at det ikke er noe i veien for det.

