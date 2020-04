Senterpartiet foreslår beredskapslager for et halvt års kornforbruk

innenriks

– Vi ønsker et beredskapslager for seks måneder med korn. Før var det tolv måneder, men vi kan i hvert fall starte med seks, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til Nationen.

Nå peker han på nyheten om at Russland stopper all eksport av matkorn grunnet pandemien, som et tegn på et sårbart marked. Norge er ikke en stor importør av russisk hvete, men Vedum mener det er et faresignal.

– I tillegg vil hveteprisen skyte i været når Russland trekker seg ut. Det påvirker alle som importerer, sier han.

Vedum mener korn er praktisk å lagre, og at det gir mye beredskap for pengene.

– Fordelen med korn er at det rulleres. Man spiser det jo. Det krever en kapitalkostnad på kanskje et par hundre millioner i året, noe som ikke er en stor sum, sier han.

Høyres landbrukspolitiske talsperson, Guro Angell Gimse, mener Vedum ikke tar innover seg de reelle kostnadene.

– Å etablere statlig, sentralisert beredskapslagring av matkorn vil innebære vesentlige kostnader til etablering og drift, totalt i underkant av 500 millioner kroner for et kvantum som kan dekke forbruk av matkorn i Norge i tre måneder, sier hun.

