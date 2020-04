Ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende

innenriks

Det tilsvarer vel 479.000 kroner.

– Det blir mulig å søke på ordningen fra mandag 4. mai. Det blir da gitt etterbetaling for april, opplyste arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på regjeringens pressekonferanse tirsdag.

Isaksen opplyste også at Nav har fått 200 millioner ekstra for å få unna søknadsbunkene. Han la til at Nav trolig vil trenge mer penger etter hvert og advarte mot at saksbehandlingstiden kunne bli lengre enn vanlig.

– Vi gjør det som skal til for at flest mulig skal få så mye som mulig av pengene sine så fort som mulig. Men jeg må fortsatt si til folk at dette vil kreve noe tålmodighet.

