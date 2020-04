Feriepengene står i fare i en firedel av norske bedrifter

innenriks

11 prosent av de spurte bedriftene svarer at de ikke kan overholde feriepengeforpliktelsen overfor de ansatte, mens ytterligere 13 prosent er usikre på om de kan betale feriepenger til sine ansatte i juni, melder Dagens Næringsliv.

Bedrifter med færre enn ni årsverk er overrepresentert blant bedriftene hvor feriepengene står i fare, mens det er aller verst stilt blant reiselivsbedriftene. Der svarer 33 prosent at de ikke har penger, mens 22 prosent er usikre.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier til avisa at tallene gjør inntrykk og at feriepengeproblematikken er noe hovedorganisasjonen har grublet på lenge.

– Dette er penger som tilhører de ansatte, og premisset for en eventuell ordning må være at pengene havner hos dem og ikke stopper i bedriften, selv om bedriftene som er i denne situasjonen nok har behov for mer likviditet, sier han.

