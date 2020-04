LO: Bedrifter rammet av koronarestriksjoner har vært driftet på ansattes feriepenger

innenriks

I en undersøkelse besvart av 4.088 NHO-medlemsbidrifter svarer 11 prosent at de ikke kan overholde feriepengeforpliktelsen overfor de ansatte, mens ytterligere 13 prosent er usikre på om de kan betale feriepenger til sine ansatte i juni, melder Dagens Næringsliv.

Bedrifter med færre enn ni årsverk er overrepresentert blant bedriftene hvor feriepengene står i fare, mens det er aller verst stilt blant reiselivsbedriftene. Der svarer 33 prosent at de ikke har penger, mens 22 prosent er usikre.

Feriepenger tilhører de ansatte

– Dette er penger som tilhører de ansatte, og premisset for en eventuell ordning må være at pengene havner hos dem og ikke stopper i bedriften, selv om bedriftene som er i denne situasjonen, nok har behov for mer likviditet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til avisa.

Funnet møter sterke reaksjoner i LO, som sier de også har fått signaler om at ansattes feriepenger ofte ikke skilles fra bedriftenes økonomi.

– Det er helt uakseptabelt og innebærer etter alle praktiske formål at bedriftene driver for de ansattes regning, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Etterlyser lovendring

Han etterlyser nå en lovendring for rutinene for feriepenger og foreslår at disse burde holdes på en sperret konto.

Han anerkjenner imidlertid at en eventuell lovendring ikke vil hjelpe de som allerede nå står i fare for å miste feriepengene sine.

– For disse er eneste løsning i dag å fremme krav om feriepenger, og eventuelt begjære arbeidsgiver konkurs. I så fall vil de kunne få feriepenger dekket fra lønnsgarantifondet, sier Gabrielsen.

(©NTB)