NHO-undersøkelse: Bedriftenes konkursfrykt avtar

Det viser tall fra NHOs undersøkelser 27. mars og nå sist i april, gjengitt i Trønder-Avisa.

Noen steder er bekymringene for full kollaps større, og frykten er størst på Svalbard og i Oslo, der henholdsvis 40 og 23 prosent av bedriftseierne sier de er redd de vil gå konkurs.

– Jeg tror det viser at vi, i takt med at samfunnet åpnes litt igjen, er i ferd med å få en ny normalsituasjon der flere og flere finner løsninger i denne nye situasjonen med nye smittevernregler, og ser at man faktisk får produsert, sier seniorrådgiver Anna Cesilie Brustad Moe i NHO Trøndelag.

– Men det er ingen grunn til å lene seg tilbake, vi må fortsette å stå på for å få gode ordninger for bedriftene, sier Moe.

