Solberg om tiltak for oljenæringen: – Vi skal bli grønnere

– Forslagene vi varsler vil gjøre to ting på en gang: Ta vare på arbeidsplasser i dag, men det legger også til rette for den grønne omstillingen vi skal ha gjennom framtiden, sa statsministeren torsdag.

Konsekvensen av koronapandemien og fallet i oljeprisen har ført til at olje- og gassnæringen står i en svært utfordrende situasjon, og Solberg sier regjeringen ønsker å redusere usikkerheten både blant bedriftene og de ansatte.

– Derfor varsler vi allerede nå at regjeringen vil varsle omfattende skattetiltak sammen med revidert nasjonalbudsjett for å sikre aktivitet, sa Solberg.

– Samtidig varsler vi en grønn omstillingspakke for å styrke konkurranseevnen, omstillingen og utslippskuttene i næringslivet i perioden etter krisen. Veien ut av denne krisen dreier seg om at vi skal bli grønnere og at vi skal ha jobber og konkurransekraft.

Solberg sa at regjeringen foreslår en midlertidig og tidsavgrenset endring i skattesystemet for oljeselskapene, og at det viktigste grepet er at avskrivningsreglene for investeringene endres slik at skatteregningen kommer senere.

