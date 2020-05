innenriks

For å åpne opp må serveringsstedet tilby mat, men uten at det er krav om spiseplikt, krav om at maten tilberedes på stedet eller krav om at virksomheten serverte mat før utbruddet av covid-19.

– Det er fullt mulig å inngå samarbeid med restauranter og take away-steder og få brakt maten, sier Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til bompenger til Stavanger Aftenblad.

Også i Oslo åpner flere serveringssteder også igjen onsdag etter å ha vært stengt i en periode under utbruddet av koronavirus.

