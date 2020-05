Undersøkelse: Smittefrykten på vei ned

innenriks

Siden 19. april er det flere nordmenn som ikke lenger er bekymret for å selv bli smittet, enn som frykter å bli smittet.

Nå oppgir hele 38 prosent – nesten fire av ti – at de ikke er bekymret for å bli smittet, mens omtrent tre av ti (32 prosent) er bekymret, og 29 prosent svarer verken eller.

20 prosent ikke bekymret

– Den første måneden etter at Norge stengte ned var det klart flere som var bekymret for å bli smittet. De siste par ukene ser vi at dette har endret seg og flere nordmenn oppgir nå at de ikke lengre er bekymret for å bli smittet selv, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion i en pressemelding.

Seks av ti sier de er bekymret for at noen i familien vil bli smittet av koronaviruset. 20 prosent er ikke bekymret og like mange svarer verken eller. Dette er omtrent slik det har vært siden Opinions målinger startet.

Frykten øker med alder

– Frykten for å bli smittet selv øker naturligvis med alder, og mens kun hver fjerde under 30 år sier dette oppgir dobbelt så mange over 60 år det samme. Likevel er det de yngste blant oss som er mest bekymret for koronasmitte i øvrig familie, sier Askheim.

Frykten for at noen i familien blir smittet er høyest i Oslo, mens det nasjonalt er rundt to av tre som bekymrer seg for at noen i familien blir koronasmittet.

Opinion har siden myndighetene innførte koronatiltakene spurt 25.000 nordmenn om deres bekymringer, og har målt dette daglig fram til nå.

