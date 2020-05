innenriks

Da kvinnen ble framstilt for legevakt i Tromsø i mars 2018 skal hun ha truet med å drepe politibetjentene og at de skulle miste barna sine, og hun skal også ha spyttet på dem og sparket dem, skriver iTromsø.

Kvinnen er også tiltalt for lignende hendelser ved legevaktene i Lenvik og i Narvik, for tyveri av en elektrisk sykkel fra en butikk i Tromsø sentrum, for å ha sparket på en personbil og for å ha kjørt bil i ruset tilstand.

Kvinnen må møte i Nord-Troms tingrett 19. august.

