Norsk database med over 1.300 koronastudier vekker internasjonal interesse

innenriks

Over 10.000 studier er vurdert i prosjektet, der ambisjonen er å lage en komplett oversikt over all koronaforskning i verden.

10.000 unike brukere har så langt vært innom siden. Flertallet av de utenlandske brukerne er fra Tyskland, med Canada og USA på andre- og tredjeplass.

– Det at vi har så mange besøkende viser at det er et behov for en slik oversikt, og at kartet sannsynligvis er et nyttig verktøy for å ta avgjørelser, både for klinikere og beslutningstakere, sier forsker Ashley Muller ved Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin.

Mens det i starten ble lagt inn flere mindre studier, basert på ti eller færre case, inneholder databasen ifølge FHI nå flere større oversiktsartikler og studier basert på utprøving av medikamenter og terapier.

(©NTB)