UiT-forskere advarer mot at smittespredningen kan ha økt de siste ukene

innenriks

Professorene Kristoffer og Martin Rypdal, som er far og sønn, arbeider ved institutt for matematikk og statistikk på universitetet. De påpeker i et forskningsnotat at Folkehelseinstituttets modell forutsetter at reproduksjonstallet har vært stabilt fra 15. mars til 30. april, melder Aftenposten.

Mens FHI torsdag 30. april anslo at reproduksjonstallet er mellom 0,63 og 0,73, anslår forskerne at det med 95 prosent sannsynlighet er mellom 0,6 og 1,1.

Nå opplyser Folkehelseinstituttet at de vil ta i bruk et nytt reproduksjonstall som skal fange opp endringer etter 20. april da gjenåpningen av Norge gradvis begynte.

På spørsmål om reproduksjonstallet i Norge kan ha passert 1 etter den gradvise gjenåpningen, svarer avdelingsdirektør for metodeutvikling og analyse, Birgitte De Basio, at FHI ikke har sett data som tyder på at det effektive reproduksjonstallet har endret seg mye etter 15. mars.

(©NTB)