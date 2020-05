Norwegians aksjonærer godkjente kriseplanen

innenriks

Over 95 prosent av aksjonærene stemte på mandagens ekstraordinære generalforsamling ja på alle de viktige punktene i redningsplanen, bekrefter selskapet i en børsmelding mandag formiddag.

– Norwegian Air Shuttle ASA er glad for å kunne meddele at den ekstraordinære generalforsamlingen har stemt for alle de foreslåtte resolusjonene, heter det i børsmeldingen.

– Krisepakken til ledelsen og Norwegian-styret er godkjent av aksjonærene med overveldende flertall, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til NTB.

– Det betyr at nye Norwegian blir realisert, og at selskapet tilfredsstiller statens krav for å få tilgang på lånegarantien på inntil 2,7 milliarder kroner.

Tomt på fredag

Målet med redningsplanen til konsernsjef Jacob Schram og styret i selskapet har nettopp vært å få tilgang på det statlige kriselånet.

– Den kapitalen trenger de tydeligvis raskt. Hvis man skal tro på det som ble sagt på generalforsamlingen, vil selskapet være tomt for kontanter på fredag, sier Elnæs.

Han legger til at dette er så tett på konkurs man kan komme.

Gjennom langdryge forhandlinger de siste dagene klarte selskapet å bringe både obligasjonseierne, leasingselskapene og altså aksjonærene om bord.

– Nå er alt lagt til rette for at selskapet skal kunne gjennomføre restruktureringen. Det er veldig positivt, sier Elnæs.

Stanset handel

Norwegian har en plan om å operere sju fly fram til april neste år. Men hvis situasjonen bedrer seg, vil kapasiteten bli økt. Elnæs tror et statlig kriselån kan være tilstrekkelig til å holde selskapet i drift ut året.

Verdens flyselskaper sliter tungt fordi restriksjoner etter utbruddet av koronavirus langt på vei har satt en stopper for all reisevirksomhet. For Norwegian er situasjonen spesielt vanskelig, ettersom selskapet allerede før virusutbruddet var tungt forgjeldet.

Norwegian-aksjen har vært i hardt vær den siste tiden. Mandag ble handelen med aksjen inntil videre stoppet av Oslo Børs fram til resultatet av den avgjørende generalforsamlingen skulle bli kjent.