Sørlandet vil tilby sydenferie til nordlendinger

innenriks

– Flyet som normalt går fra Tromsø til Mallorca, stopper i år i Kristiansand, sier Eivind Lund til Fædrelandsvennen.

Han er initiativtaker til prosjektet «Syden 2020», der Sørlandet skal selges inn som reisemål når nordmenn ikke kan dra til utlandet.

Lund er medeier i en event- og turoperatør, samt i flere lokale hoteller. Kristiansand kommune og Visit Sørlandet er også entusiastiske rundt prosjektet, der det jobbes med å tilby pakker med «all inclusive» fra Tromsø i juli.

Chris Hudson i Visit Tromsø ser også muligheter.

– Et charterfly kan gå begge veier. Vi kan tilby pakkereiser fra sør til nord, så dette er et veldig interessant prosjekt for begge parter, sier han.

