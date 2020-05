12.600 færre arbeidssøkere i løpet av den siste uken

innenriks

– Fallet skyldes både at vi har begynt å åpne opp igjen økonomien, slik at en del permitterte går tilbake i arbeid, og at færre nye arbeidssøkere melder seg til Nav, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

246.000 personer er registrert som helt ledige hos Nav, viser foreløpige tall. Det utgjør 8,8 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 258.400 personer, eller 9,2 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 150.000 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere.

Beregninger viser at om lag 58 prosent av de helt ledige og 79 prosent av de delvis ledige er permittert.