Tannleger legger på koronagebyr

innenriks

For at ikke pasienter eller ansatte skal bli smittet, har tannlegene satt i gang flere smitteverntiltak. Dette medfører ekstra kostnad for klinikkene, og flere klinikker har bestemt seg for å øke det vanlige hygiene- eller utstyrsgebyret, skriver Stavanger Aftenblad.

Den private tannlegekjeden Oris Dental, med 25 klinikker i Norge, opererte før pandemien med et hygienetillegg på 350 kroner ved aerosolgenererende-prosedyrer, som for eksempel boring. Dette tillegget har kjeden nå økt til 750 kroner.

Colosseum Norge er landets største, private tannhelsekjede. Administrerende direktør Ole Mjåtvedt opplyser at deres klinikker har økt det vanlige utstyrs- og hygienetillegget fra 140 til 250 kroner som følge av økte kostnader til smittevern.

– Før hadde vi et høyere gebyr for enkelte behandlinger. Mye på grunn av mangel på utstyr, nå har dette blitt bedre, så vi har fjernet det høyeste gebyret, sier Mjåtvedt.

Leder Andreas Iversen i Den norske tannlegeforening (NTF) i Rogaland, sier det er opp til hver enkelt klinikk å bestemme om, eller hvor mye, de skal øke gebyret.

