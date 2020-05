innenriks

Mannen er en av to menn ble siktet for drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble påført alvorlige skuddskader utenfor en Bunnpris-butikk i Ila i Trondheim i desember i fjor. Han ble pågrepet av spansk politi i nærheten av Torrevieja mandag, opplyser Trøndelag politidistrikt.

– Prosessen med å få mannen til Norge har begynt, men vil erfaringsmessig ta noe tid. Politiet har sendt en arrestordre til Spania og må avvente svar på denne før vi vet noe mer, skriver politiet i en pressemelding.

